35-Jähriger starb am Ostersonntag in Duisburg Was im Polizeibericht zur tödlichen Messerattacke steht

In der Duisburger Altstadt haben Trauernde Kerzen aufgestellt. Sie stehen an der Stelle, wo am frühen Sonntagmorgen ein Mann infolge mehrerer Messerstiche zusammengebrochen war – er erlag später seinen Verletzungen in einem Krankenhaus. Das Entsetzen über die Bluttat in dem Viertel ist groß. Am Dienstag war die Polizei noch einmal am Tatort – diesmal mit einem Spürhund.