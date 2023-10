Festnahme in Duisburg nach Terrorverdacht Haftbefehl erlassen – Tarik S. soll auch Anschlag auf Polizei geplant haben

Das Amtsgericht Duisburg hat gegen den am Dienstagabend in Duisburg vorläufig festgenommenen 29-jährigen Terrorverdächtigen Haftbefehl erlassen. Der Mann sei dringend verdächtig, sich gegenüber einem Chatpartner in Syrien zur Begehung eines islamistisch motivierten Anschlages bereit erklärt zu haben, teilte die Generalstaatsanwaltschaft Düsseldorf am Nachmittag mit.