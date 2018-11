Schlachthof-Prozess in Duisburg: Sieben Jahre Haft für Unternehmer aus Rheurdt

Schlachthof-Prozess in Duisburg

Schweinehälften hängen in einem Kühlhaus (Symbolbild). Foto: dpa/Bernd Thissen

Duisburg Für den illegalen Einsatz von rund 1000 rumänischen Leiharbeitern in deutschen Schlachthöfen ist ein 55-jähriger Unternehmer zu sieben Jahren Haft verurteilt worden.

Das Landgericht Duisburg sprach den Deutschen aus dem niederrheinischen Rheurdt am Freitag unter anderem wegen Steuerhinterziehung in Millionenhöhe und Vorenthalten von Arbeitslohn schuldig. Er hatte ein Geständnis abgelegt. „Ein Firmengeflecht im In- und Ausland wurde mit Hilfe von Scheinrechnungen zur Umsatzsteuerhinterziehung genutzt“, sagte ein Gerichtssprecher.