Razzia in mehreren Städten Polizei sprengt Dealerring – 24 Festnahmen in NRW

In einer konzertierten Aktion durchsuchte die Polizei Oberhausen am Dienstag in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Duisburg in den frühen Morgenstunden mehr als ein Dutzend Wohn- und Geschäftsräume in Oberhausen, Bottrop, Velbert, Tönisvorst, Rheurdt, Duisburg, Neukirchen-Vluyn und Xanten sowie den bayrischen Städten Bobingen und Königsbrunn.