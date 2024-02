Polizeieinsatz in Duisburg Zwei Kinder in Marxloh durch Angriff schwer verletzt

In Duisburg-Marxloh läuft ein größerer Polizeieinsatz. Nach Informationen unserer Redaktion aus Sicherheitskreisen sollen zwei minderjährige Kinder schwer verletzt worden sein. Die Duisburger Polizei bestätigte das auf Nachfrage, der Angriff geschah demnach auf offener Straße. „Die Kinder wurden in ein Krankenhaus gebracht“, sagte eine Sprecherin unserer Redaktion. Zuvor sollen sich die Kinder in eine nahegelegene Grundschule gerettet haben.