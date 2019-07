Vermisstenfall aus NRW in „Aktenzeichen XY“ : Wo ist Marvin K.?

Duisburg Ein Junge aus Duisburg verschwindet an einem Sonntagmorgen spurlos. Zwei Jahre später wird sein Fall nun in der ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY...ungelöst“ aufgegriffen.

Vor zwei Jahren ist Marvin K. verschwunden. Der damals 13 Jahre alte Junge aus Duisburg lebte in einer Wohngruppe in Oer-Erkenschwick und verabschiedete sich am 11. Juni 2017 vormittags von seinen Mitbewohnern und Betreuern. Marvin wollte sich mit einem Freund am Berliner Platz in Oer-Erkenschwick treffen. Um 11.37 Uhr bekamen die Erzieher noch eine WhatsApp-Nachricht von Marvin - seitdem fehlt von dem Jungen jede Spur.

Die ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY ... ungelöst" widmet sich in der Sondersendung "Wo ist mein Kind?" am Mittwoch, 24. Juli, dem Verbleib von verschwundenen Kindern und jungen Erwachsenen. Mit Moderator Rudi Cerne bitten betroffene Familien und Freunde in der Live-Sendung um die Mithilfe der Zuschauer - auch Marvins Mutter und seine Schwester werden einen Appell an die Zuschauer und an Marvin selbst richten. Ein Ermittler der Duisburger Polizei gibt in der Sendung einen Überblick über den Fall und beschreibt die bisherige Suche nach dem Jungen.