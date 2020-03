Weil er Schlangenlinien fuhr : Lkw-Fahrer aus Duisburg mit über drei Promille auf der A61 erwischt

Köblenz Ein 55-Jähriger Lkw-Fahrer aus Duisburg wurde auf der A61 bei Koblenz der Polizei gemeldet. Er konnte die Spur nicht halten - gerade stehen konnte er bei der Polizeikontrolle allerdings auch nicht.

Ein 55-jähriger Lkw-Fahrer aus Duisburg ist schwer betrunken auf der Autobahn 61 in Rheinland-Pfalz erwischt worden. Da sein 38-Tonner starke Schlangenlinien fuhr, fiel er am Samstagmorgen zwischen Bingen und Koblenz einem anderen Lkw-Fahrer auf, wie die Verkehrsdirektion Koblenz am Sonntag mitteilte. Auch als die Beamten direkt hinter dem Lkw waren, überfuhr der Fahrer demnach mehrfach die Fahrstreifenbegrenzung zur Standspur.