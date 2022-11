Im Ruhrgebiet und Rheinland NRW-Kommunen leiden unter Rockerkriminalität

Öffentliche Auseinandersetzungen im kriminellen Rockermilieu häufen sich. Auch in Nordrhein-Westfalen haben einige Städte unter diesem Kriminalitätsphänomen zu leiden – insbesondere Kommunen im Ruhrgebiet und im Rheinland. Die betroffenen Städte geraten mit ihren Stadtnamen bei solchen Konflikten immer wieder in die Negativschlagzeilen, obwohl sie nichts dafür können. „Wenn organisierte Kriminalität sich in einer Stadt etabliert, beeinträchtigt das immer das Sicherheitsempfinden der Bürger*innen“, sagt eine Sprecherin der Stadt Köln, in der es immer wieder zu Konflikten im Rockermilieu kommt.