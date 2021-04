Für Frieden und Abrüstung : Ostermärsche starten mit Abstand und Maske in NRW

Ostermärsche starten mit Abstand und Maske in NRW

Duisburg/Düsseldorf Mit Kundgebungen in Duisburg, Köln und Düren haben am Samstag mehrere hundert Menschen den Ostermarsch Rhein-Ruhr eröffnet. Sie demonstrierten gegen die Aufrüstung und für Klimaschutz.

In Duisburg kamen unter dem Motto „Nur Abrüsten schafft noch Sicherheit!“ rund hundert Menschen zusammen. Weitere Aktionen waren in Düsseldorf, Bielefeld, Gütersloh, Neuss und Bonn vorgesehen. In Münster war eine „Osterfahrradfriedenstour“ geplant. Zentrale Forderungen sind ein Verbot von Atomwaffen und Drohnen sowie der Schutz von Klima und Umwelt.