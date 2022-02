Seehund im Rhein bei Duisburg : Der Badegast aus der Nordsee

Dieses Foto vom Duisburger Seehund entstand am Samstag. Foto: Tobias Rautenberg

Kulleraugen und niedliche Schnauze – ein Seehund im Rhein verzückt Spaziergänger in Duisburg. Es ist nicht das erste Mal, dass ein Gast aus dem Meer sich offenbar verschwommen hat. 1966 planschte sogar ein weißer Wal im Fluss.

Es kommt immer wieder vor, dass aufgeregte Menschen sich bei der Wasserschutzpolizei Duisburg melden und erzählen, sie hätten einen Seehund im Rhein gesehen. Oft war der Seehund aber dann nur eine Biberratte. Diesmal war es ein echter. Zum ersten Mal wurde er am Samstag im Duisburger Stadtteil Ehingen gesichtet, gleich von mehreren Leuten. „Sie konnten auch Fotos vom Seehund machen“, sagt eine Sprecherin der Wasserschutzpolizei. Auch am Montag tauchte der Seehund immer wieder auf, blieb über Stunden im selben Bereich.

„Dem scheint es hier ganz gut zu gefallen“, sagt Tobias Rautenberg von der Biologischen Station des Westlichen Ruhrgebiets. Der Biogeograph konnte am Samstag selbst ein Foto vom Seehund schießen. „Ich habe den Eindruck, es ist eher ein junges Tier“, sagt er. „Aber um das sicher bewerten zu können, müsste man den Seehund mal außerhalb des Wassers sehen.“ Seehunde lernen früh, selbstständig zu jagen. „Der kommt also gut klar, auch wenn er noch ein Teenie ist. Wahrscheinlich will er mal die Welt erkunden, das soll es bei uns Menschen in jungen Jahren ja auch geben“, sagt Rautenberg.

Sorgen müsse man sich jedenfalls nicht um den Seehund. „Er macht keinen geschwächten oder kranken Eindruck, man sollte ihn einfach in Ruhe lassen“, sagt Rautenberg. Der 37-Jährige geht davon aus, dass der Seehund aus der Nordsee kommt. „Von der Rhein-Mündung in den Niederlanden bis nach Duisburg hat er etwa 250 Kilometer zurückgelegt – er ist wie alle Seehunde ein sehr guter Schwimmer“, sagt er. Auf ihren Beutezügen sind die Tiere oft mehrere Tage unterwegs, schwimmen weit in die Nordsee raus. „Dabei hat er sich vermutlich irgendwo verschwommen“, sagt Rautenberg. „Er wird hoffentlich bald verstehen, dass es vielleicht nicht so schlau ist, immer gegen die Strömung zu schwimmen und sich dann mit der Fließrichtung des Rheins wieder zurück in die Nordsee bewegen.“

Ein weißer Beluga-Wal schwamm im Mai 1966 bei Stromkilometer 778,5 in Höhe von Duisburg-Neuenkamp im Rhein. Foto: dpa/Steiner

Seehunde ernähren sich von Fischen und kleinen Krebsen – und die sind auch im Rhein zu finden. „Er findet genug Nahrung, wir haben viel mehr Fische als früher, als die ungeklärten Abwässer noch in den Rhein gelangt sind“, sagt Rautenberg. Am Montag sei der Seehund sogar mit einem Fisch im Maul fotografiert worden. Seehunde können sowohl im Salz- als auch im Süßwasser leben. „Für die Tiere ist nur entscheidend, dass sie genug zu fressen finden.“ Auch Schiffe dürften dem Seehund eher nicht gefährlich werden. „Das kennt der aus der Nordsee, der taucht einfach ab, wenn ein Frachter kommt.“

Es ist das dritte Mal, dass in den vergangenen Jahren ein Seehund in Nordrhein-Westfalen aufgetaucht ist. 2014 schwamm einer in den Düsseldorfer Medienhafen, vor zwei Jahren wurde ein Tier in Krefeld gesehen. „Das scheint jetzt regelmäßig zu passieren, was wahrscheinlich damit zusammenhängt, dass die Seehundbestände in der Nordsee auf einem sehr hohen Niveau sind“, sagt Rautenberg. Aktuell leben demnach etwa 30.000 Seehunde dort – so viele wie nie, seit sie gezählt werden. „Da ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich mal einer verschwimmt, natürlich recht hoch.“ Der Seehund sei heutzutage viel besser geschützt als in der Vergangenheit, er darf auch nicht bejagt werden. Auch gab es länger keine schweren Krankheiten wie die Seehundstaupe, die vor 20 Jahren die Bestände innerhalb eines Jahres um die Hälfte reduziert hat, wie Rautenberg sagt.

Infos Seehunde können alt werden Freilebende Seehunde werden bis zu 35 Jahre alt, dabei haben Weibchen eine höhere Lebenserwartung als Männchen, die sich bei Kämpfen verausgaben und selten älter als 25 Jahre werden. Der älteste in einem Zoo gehaltene Seehund starb 2011 mit 53 Jahren in den Niederlanden.

Gäste aus anderen Gewässern gibt es immer wieder in NRW. Eine Sensation war im Mai 1966 die Sichtung eines weißen Beluga-Wals bei Stromkilometer 778,5 in Höhe Duisburg-Neuenkamp. Der vier Meter lange Wal schwamm den Fluss vier Wochen lang rauf und runter, er fand den Ausgang Richtung Meer nicht. „Man versuchte damals, ihn zu fangen für den Duisburger Zoo“, sagt Rautenberg. „Auf solche Ideen kommt heute zum Glück keiner mehr.“ Moby Dick, wie der Wal genannt wurde, stahl in der damaligen Bundeshauptstadt Bonn sogar der Politik im Bundestag die Schau: Die Pressetribüne war mit einem Mal leer, als die Nachricht vom nahen Wal die Runde machte. Irgendwann war Moby Dick dann doch wieder verschwunden. Bis heute weiß man nicht, wie sich der Wal aus der Arktis in den Rhein verirren konnte.