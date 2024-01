Hilfe für Obdachlose in NRW „Oft spenden die Leute, die selbst wenig haben“

Volker schmiert Brote. Er sitzt an diesem Montagmorgen im umgebauten Transporter des Vereins „Gemeinsam gegen Kälte Duisburg“. Draußen ist es noch dunkel, es herrschen Minusgrade. Routiniert nimmt Volker zwei Scheiben Graubrot, beschmiert die eine Seite mit Butter. Auf die andere Hälfte kommt wahlweise Käse oder Salami. Dann klappt er das Butterbrot zusammen. So geht es weiter, immer und immer wieder. Zuletzt wird jede geschmierte Stulle in Papier eingewickelt. Irgendwann ist dann die Kiste, die neben ihm auf dem Boden steht, voller Brote – und Volker macht sich ans Kaffeekochen.