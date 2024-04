Nach Schießerei in Duisburg „Hells-Angel“ dreht Insta-Video in Gefängniszelle – das hätte nie passieren dürfen

Duisburg · Ein Hauptbeschuldigter im Fall der Schießerei am Hamborner Altmarkt in Duisburg hat sich mit einem Video an seine vermeintlichen Gegner gewandt. Die Sequenz drehte er in seinem Haftraum in der JVA. Doch das hätte nie passieren dürfen.

29.04.2024 , 14:13 Uhr

Von Christian Schwerdtfeger und Christoph Reichwein