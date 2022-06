Nach Schießerei am Hamborner Altmarkt : Polizei baut mobile Videoüberwachung wieder ab

Bei Schüssen am 4. Mai 2022 sind in Duisburg vier Menschen verletzt worden.Der Platz wurde daraufhin von der Polizei mit Kameras überwacht. Foto: dpa/Roland Weihrauch

Duisburg Einen Monat nach der wilden Schießerei am Hamborner Altmarkt wird der Platz ab Donnerstagnachmittag nicht mehr von der Polizei mit Kameras überwacht. Die Ermittlungen in dem Fall dauern aber weiter an.

Die Duisburger Polizei will nach Informationen unserer Redaktion die mobilen Videoüberwachungsanlagen am Hamborner Altmarkt am Donnerstagmittag wieder abbauen. „Ja, haben das etwa zur Mittagszeit vor“, bestätigte eine Sprecherin der Duisburger Polizei.

Einen Monat nach der dortigen Schießerei im Clan- und Rockermilieu werden die Geräte damit wieder abtransportiert. Sie sollten an dem Platz an Ort und Stelle im Duisburger Norden ohnehin nur vier Wochen stehen. „Wir haben in der Zeit nichts Großes feststellen können“, hieß es bei der Duisburger Polizei.

Die beiden polizeieigenen Beobachtungsanlagen wurden am nördlichen Ende des Hamborner Altmarkts sowie mittig auf dem Altmarkt aufgestellt. Die Kameras, die sich auf zwei Anhängern befanden, sendeten Videobilder zur Polizeiwache Hamborn, wo zwei geschulte Mitarbeiter der Polizei den Markt live beobachten. Im Notfall wäre die Polizei innerhalb weniger Minuten am Marktplatz gewesen, hieß es aus Kreisen der Polizei.

Bei der Schießerei mit vier Verletzten waren mehr als 19 Schüsse gefallen. Dabei wurde auch Döner-Imbiss angegriffen. Die Ermittler führen den Gewaltausbruch auf einen aus dem Ruder gelaufenen Konflikt zwischen Hells Angels und einem türkisch-arabischen Clan zurück. Die Ermittlungen der Polizei in dem Fall dauern weiter an.

(csh)