Versuchte Kindesentführung oder Trickbetrug? : Falsche Jugendamtsmitarbeiter wollen Kinder im Ruhrgebiet mitnehmen

Duisburg/Gelsenkirchen Wenige Tage nach Gelsenkirchen warnt auch die Stadt Duisburg wegen eines konkreten Falles vor falschen Jugendamtsmitarbeitern. Sie verlangten nach Informationen der Stadt gezielt die Herausgabe des jüngsten Kindes.

„Die Familie hat sich Gott sei dank an das Jugendamt gewandt. Alles richtig gemacht“, sagte eine Sprecherin der Stadt Duisburg am Freitag.

„Wir ermitteln in alle Richtungen“, sagte ein Sprecher der Duisburger Polizei am Freitag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. So sei bislang etwa unklar, ob es sich um versuchte Kindesentführung handele oder eine bislang unbekannte Form des Trickbetrugs, um in fremde Wohnungen zu gelangen. Auch ein möglicher Zusammenhang zum Vorfall in Gelsenkirchen werde geprüft. Im Fall Duisburg sei das Kind, auf das sich die Unbekannten bezogen, ein nicht einmal einjähriges Mädchen.