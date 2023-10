Festnahme in Duisburg Tarik S. wollte in die Niederlande auswandern

S. verhält sich in Freiheit erst einmal unauffällig, Kontakte zu islamistischen und salafistischen Kreisen können die Sicherheitsbehörden nicht feststellen. Tarik will aber nicht in Duisburg bleiben. Es zieht ihn zu seiner Frau und seinem Kind, die in den Niederlanden leben. Seine Frau ist niederländische Staatsbürgerin, er hat sie 2015 in Syrien während seiner Zeit beim „IS“ geheiratet. Nun will er wieder zu ihr zurück, fest bei ihr und dem Kind wohnen. Doch die niederländischen Behörden wollen ihn aufgrund seiner Vergangenheit nicht und verweigern ihm, in die Niederlande zu ziehen. Auch die positive Bescheinigung, das Landesaussteigerprogramm „Islamismus“ erfolgreich durchlaufen zu haben, hilft ihm bei seinem Ersuchen nicht weiter. Tarik S. muss in Duisburg bleiben. Ein erster schwerer Rückschlag für ihn in Freiheit.