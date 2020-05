In der S 6 von Duisburg nach Essen : Reisende zeigen Zivilcourage - Bundespolizei nimmt 21-Jährigen wegen sexueller Belästigung fest

Duisburg/Essen Ein 21-Jähriger soll in der S-Bahn mehrere Frauen begrapscht und eine auch geküsst haben. Fahrgäste waren dazwischen gegangen, die Bundespolizei nahm den jungen Mann am Haltepunkt Essen-Süd fest.

Insgesamt vier Frauen wurden nach Zeugenaussagen am Dienstag durch einen 21-Jährigen in der S-Bahn 6 sexuell belästigt. Dabei soll der Mann mindestens eine Frau gegen ihren Willen geküsst und drei Frauen im Intimbereich und an das Gesäß gefasst haben, wie die Polizei mitteilt. Zwei Reisende zeigten Zivilcourage und verhinderten so weitere Übergriffe des Mannes bis zu seiner Festnahme durch die Bundespolizei. Eine spätere Blutprobe ergab einen Blutalkoholgehalt von 0,7 Promille.