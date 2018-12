Hochwasserwellen möglich: Rheinpegel steigt rasant an

Rheinpegel steigt rasant an

Duisburg/Düsseldorf Nach Monaten mit Niedrigwasser hat sich die Lage auf dem Rhein in der Region deutlich geändert. Durch den Regen der vergangenen Tage hat der Fluss deutlich mehr Wasser.

Partyschiff im Niehler Hafen in Köln gesunken

Diesel ausgelaufen : Partyschiff im Niehler Hafen in Köln gesunken

In Köln war am Dienstag noch ein Passagierschiff wegen des ansteigenden Pegels in einem Hafenbecken gesunken. Nach Angaben der Feuerwehr hatte sich das Schiff vermutlich bei steigendem Rheinwasser im Hafen Niehl unter der Oberkante der Kaimauer verklemmt. Die Einsatzkräfte konnten letztlich nur zusehen, wie das Schiff innerhalb kürzester Zeit auf den Grund des etwa sechs Meter tiefen Hafenbeckens sank. Die Hälfte des Oberdecks und den Steuerhauses schauen noch aus dem Wasser.