Sie war genervt : Betrunkene lässt Auto in Duisburg auf der Straße stehen

Duisburg Eine betrunkene Autofahrerin hat in Duisburg ihr Auto mitten auf der Straße stehen gelassen und ist zu Fuß nach Hause gegangen.

Als Grund gab sie an, genervt gewesen zu sein, wie die Polizei mitteilte. Die 59-Jährige habe in einer Straße an einer engeren Stelle am Samstagabend einem anderen Autofahrer nicht die Vorfahrt gewähren wollen.