Fahndung nach Tod eines 35-Jährigen Staatsanwaltschaft Duisburg setzt Belohnung aus

Die Obduktion des Leichnams ergab, dass das Tatopfer der großen Anzahl an Stich- und Schnittverletzungen im Oberkörper erlegen ist. Ein Drohnen-Team des Erkennungsdienstes hat am Donnerstagnachmittag Luftaufnahmen in der Altstadt gemacht. „Wir haben in der Umgebung des Tatorts mit der Drohne Übersichtsaufnahmen gemacht, die uns später bei Zeugenbefragungen helfen sollen“, sagt ein Polizeisprecher. „So kann man später genau zeigen, wo jemand stand, in welche Richtung hat er geschaut, man kann aber auch ranzoomen und schauen, ob es da einen Weg gibt, wo jemand hätte weglaufen können – all diese Dinge.“