Türkei gewinnt EM-Auftakt gegen Georgien „Vielleicht fliegen wir dieses Jahr mal nicht in der Gruppenphase raus“

Der 23-jährige Can ist an diesem Abend mit zwei Freunden unterwegs – schließlich darf trotz Fußball auch ein Abendessen nicht fehlen. Also geht es für sie ins warme Innere des nächsten Dönerladens. „Das Ding ist gelaufen“, sagt Can. Zu diesem Zeitpunkt steht es bereits 2:1 für die Türkei. Die jungen Männer freut es. „Vielleicht fliegen wir dieses Jahr mal nicht in der Gruppenphase raus“, sagt der 23-Jährige.