Sexualpädagogen aus Düsseldorf : „Die erste sexuelle Erfahrung ist der Porno im Internet“

Margarete Darscheid und Manfred Nußbaum sind Sexualpädagogen und klären Schulklassen auf. Beide besitzen dafür einen Koffer mit Anschauungsmaterial wie Holzpenise und eine Vagina aus Stoff. Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)/Bauer, Hans-Jürgen (hjba)

Düsseldorf Was denken Kinder und Jugendliche über Sexualität? Und welche Schwierigkeiten haben sie damit? Manfred Nussbaum und Margarete Darscheid von ProFamilia klären Schulklassen in Düsseldorf über Sex auf. Uns haben sie erzählt, worüber die Heranwachsenden mit ihnen reden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Susanne Hamann Von Susanne Hamann Autorendetails aufklappen Susanne Hamann (ham) schreibt hauptsächlich über die Themen Gesellschaft, Soziales und NRW. Ihre Stimme ist außerdem in "Praktisch Faktisch" dem Wissenspodcast der Rheinischen Post zu hören. zum Autorenprofil

Sexualität, Pubertät, Flirten, Liebe und Verhütung - über diese Themen reden die Sexualpädagogen Margarete Darscheid und Manfred Nussbaum von ProFamilia mit Schulklassen in Düsseldorf. Ab der 6. Klasse kommen die beiden zu Besuch. Dann reden Jungs und Mädchen getrennt voneinander mit den beiden. In privatem Rahmen klären die Sexualpädagogen auf und beantworten Fragen, die die Jugendlichen haben. Uns haben sie erzählt, was Jungs und Mädchen bewegt.

Manfred Nussbaum

„Die erste sexuelle Erfahrung ist heute häufig der Porno im Internet. Das führt dazu, dass viele Jungs die Bilder und Praktiken, die sie dort sehen, für normal halten. Die Penisgröße beispielsweise wird sehr viel diskutiert. Natürlich war das schon immer ein Thema. Aber heute vergleichen sie sich nicht mehr vor allem mit anderen Jungs, sondern mit den Männern in Pornos. Sie glauben, dass sie da mithalten müssen, weil sie nicht wissen, dass die Darsteller speziell nach Penisgröße gecastet werden. Das löst bei vielen Irritationen aus, manche schämen sich beim Umziehen in der Sportumkleide.

Eine andere häufig gestellte Frage ist, ob Mädchen wirklich alles mögen, was in Pornos gemacht wird. Den Jugendlichen fehlt einfach der Abgleich mit der Realität, das führt zu Verunsicherung. Außerdem ist es leider immer noch nicht normal, über Sex zu reden. Das bedeutet, dass sich Jungs und Mädchen auch selten miteinander darüber unterhalten. Wenn Jungs also viele Sexfilme sehen, kann es passieren, dass ihre Erwartung beim ersten Mal entsprechend ist. Macht das Mädchen dann nicht mit, kann es sein, dass der Junge das seltsam findet. Die Normalität, die er aus Filmen kennt, sieht ja ganz anders aus.

Problematisch wird diese Situation, wenn sich Mädchen nicht gut abgrenzen können. Es ist wichtig, Jungs zu signalisieren, was geht und was nicht, indem sie beispielsweise die Hand wegschieben oder sagen, was ihnen nicht gefällt und was sie sich stattdessen wünschen. Trotz Pornos darf man nicht vergessen: Letztlich wissen beim ersten Mal beide nicht, wie es geht, und probieren einfach aus. Mit direktem Feedback vom Mädchen regulieren sich die überzogenen Bilder im Kopf von Jungs also am besten.

Im Jugendalter ist es aber mit viel Scham verbunden, allein Worte wie Penis oder Vagina auszusprechen. Das Smartphone gibt den Jugendlichen deshalb auf viele Fragen im stillen Kämmerlein Antworten. Das hat Vor- und Nachteile. Es ist gut, wenn sich Jugendliche informieren. Aber wer lange genug sucht, findet im Internet alles - auch Angebote für Penisverlängerung und Beschreibungen krasser Sexpraktiken. Das ist nicht immer leicht zu verarbeiten. Zumal nicht alle Jungs gleich weit sind. Die Unterschiede innerhalb einer Klasse sind sogar oft sehr groß. Manche sind schon sexuell aktiv, andere wissen nicht einmal, was Selbstbefriedigung ist, oder befürchten, dass es gesundheitsschädlich sein könnte.

Erstaunlicherweise führt diese neue Normalität von Pornos aber nicht dazu, dass das erste Mal in einem jüngeren Alter passiert. Tatsächlich hat sich - laut einer Untersuchung - der Zeitpunkt eher nach hinten verschoben. Rund 17 Jahre sind die meisten, wenn es passiert. Natürlich probieren sich die Jugendlichen schon vorher aus - und Sexting passiert auch schon viel früher.

Nacktbilder von sich zu verschicken, ist heute vollkommen normal. Das ist so selbstverständlich, dass die Jugendlichen dazu kaum Fragen stellen, obwohl es wichtig wäre. Viele sind sehr gutgläubig. Sie machen sich kaum Gedanken darüber, dass man solche Fotos nicht mehr zurückholen kann.

Ich rate dazu, keine Fotos zu verschicken, durch die man eindeutig identifiziert werden kann. Also auf denen ein Tattoo, das Zimmer im Hintergrund oder gar das Gesicht oder sonstige Körpermerkmale erkennbar sind, die Rückschlüsse auf eine bestimmte Person erlauben. Leider kommt es immer wieder vor, dass eindeutige Fotos nach einer Beziehung an Mitschüler geschickt werden, weil man dem oder der Ex eins auswischen will. In so einem Fall kann es sein, dass die ganze Schule wegen Mobbing alarmiert wird. Das ist für Jugendliche natürlich sehr peinlich und kann gravierende Auswirkungen haben.

Es ist realitätsfern zu glauben, Eltern könnten solche Vorfälle verhindern, indem sie den Jugendlichen das Smartphone wegnehmen oder am Computer bestimmte Seiten sperren. Die Jugendlichen kennen sich dafür viel zu gut mit der Technik aus. Und spätestens auf dem Pausenhof kommen sie ja doch mit Mitschülern zusammen, die ein Smartphone haben und die auf Sex-Seiten surfen. Deswegen raten wir dazu, so früh wie möglich mit den Kindern zu reden. Auch Kleinkinder haben schon eine Sexualität und interessieren sich für ihren Körper. Am besten ist es, den Kindern schon in der Kita zu signalisieren, dass sie mit ihren Eltern über alles reden können. Dass ihnen nichts unangenehm sein muss, und sie weder kritisiert noch bestraft werden. Wer das schafft, muss auch nicht irgendwann ein großes Gespräch über Bienchen und Blümchen führen. Die Themen kommen Schritt für Schritt von selbst auf, und zwar dann, wenn sie für die Kinder beziehungsweise Jugendlichen wichtig werden.“

Margarete Darscheid

„Mädchen haben eine eigene Schamgrenze und reden nicht so offen über Sexualität. Das Thema ist für sie interessant und beängstigend gleichzeitig. Es geht ihnen erst mal um ihren eigenen Körper. Sie wollen wissen, wie es ist, die Tage zu haben, und wer sie in der Klasse schon hat. Das erste Mal Sex interessiert sie auch, weil sie viel darüber gehört haben. Es geht dann darum, ob es schmerzhaft ist und ob man dabei wirklich blutet.

Wenn es im Alter von 14, 15 Jahren mit den ersten Beziehungen losgeht, beschäftigen sie sich aber viel mehr damit, dass sie sich zum ersten Mal emotional auf jemanden einlassen. Sie fragen sich, was in dieser Situation normal ist. Mitschüler und Freunde machen ihnen zusätzlich Druck. Die beobachten und kommentieren alles, und oft mischen sie sich auch ein. Es kommt zum Beispiel vor, dass ein Kumpel dem Freund erzählt, er habe mit dem Mädchen geschlafen, obwohl das eine Lüge ist. Das Mädchen muss sich aber plötzlich rechtfertigen und verantworten. Dann tauchen schnell Worte wie Schlampe und Hure auf. Manchmal bezeichnen sich die Mädchen gegenseitig so, weil sie den Eindruck haben, dass alle das machen.

Außerdem wollen sie wissen, ob man irgendwelche Praktiken machen muss. Ob Oral- oder Analverkehr normal sind und dazu gehören. Sie merken natürlich auch, dass Jungs durch Pornos bestimmte Vorstellungen entwickeln. Deshalb ist es für uns wichtig, den Mädchen zu sagen, dass sie gar nichts müssen.

Ich ermutige sie dazu, auf sich selbst zu hören. Das ist ein Rat, der sich für Erwachsene selbstverständlich anhört. Jugendliche bringt das allerdings in einen Zwiespalt: Einerseits wollen die Mädchen ja, dass man sie attraktiv, nett und vielleicht auch sexy findet. Andererseits wollen sie deshalb aber nicht unangenehm angefasst werden, blöde Kommentare hören oder irgendwelche Dinge tun müssen. Für die Mädchen ist es nicht leicht, in diesen Momenten die richtige Entscheidung zu treffen. Viele haben auch Angst davor, ausgeschlossen zu werden, wenn sie nicht mitspielen. In solchen Situationen muss man sich fragen, wer man sein will. Dass die Rollenvorbilder heute viel ambivalenter sind als früher, macht diesen Prozess nicht gerade leichter. Heute sieht man in Filmen und Serien freche und harte Frauen, aber auch Porno-Frauen, und es gibt auch immer noch Lächel-Frauen, die immer zu allem ja sagen.

Wenn dann vielleicht auch noch die Beziehung der Eltern nicht gerade harmonisch ist, können sich die Mädchen auch nicht daran orientieren. Ihre drängendsten Fragen sind deshalb: Wie merke ich, dass ein Junge mich wirklich mag? Wie zeige ich, dass ich mich verliebt habe? Wie schütze ich mich davor, verarscht zu werden?

Ich rate ihnen dann, dass sie gucken sollen, wie er sich verhält. Hält er Verabredungen ein? Können sie mit dem Jungen gut reden? Respektiert er ihre Entscheidungen oder setzt er sie unter Druck? Fühlt es sich gut an, wie es läuft? Wenn nicht, sollten sie sagen, was sie stört, oder auch ein Stopp setzen.