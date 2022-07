Zahlen je nach Schulform unterschiedlich : Zwei von fünf Schülern in NRW haben eine Zuwanderungsgeschichte

Düsseldorf Zwei von fünf Schülern in NRW sind Menschen mit Zuwanderungsgeschichte. Die Zahlen fallen je nach Schulform unterschiedlich aus.

Im Schuljahr 2021/22 hatten 964.200 der mehr als 2,4 Millionen Schülerinnen und Schüler in Nordrhein-Westfalen eine Zuwanderungsgeschichte. Ihr Anteil lag damit bei 40 Prozent, das waren 0,6 Prozentpunkte mehr als im Schuljahr zuvor, wie das statistische Landesamt am Freitag in Düsseldorf mitteilte. Die höchsten Quoten verzeichneten demnach Gelsenkirchen (55,4 Prozent) und Duisburg (55,3 Prozent). In den Kreisen Coesfeld (18,5 Prozent) und Borken (23,6 Prozent) waren die Anteile von Schülerinnen und Schülern mit Zuwanderungsgeschichte am niedrigsten.