Auswertung von Krankschreibungen : Zeitarbeiter in NRW sind häufiger krank als andere Beschäftigte

Düsseldorf Arbeiter mit Zeitverträgen sind der Techniker Krankenkasse zufolge öfter in körperlich belastenden Jobs tätig. Dies schlage sich in der Zahl der Erkrankungen und Verletzungen nieder.

Zeitarbeiter leiden laut der Techniker Krankenkasse deutlich stärker unter ihren Arbeitsbedingungen als andere Beschäftigte. So waren Erwerbstätige in Zeitarbeit 2019 in NRW rund sechs Tage (40 Prozent) länger krankgeschrieben, als andere Versicherte, erklärte die Krankenkasse am Mittwoch in Düsseldorf. Zeitarbeiter seien im Schnitt 21,2 Tage krankgeschrieben gewesen, bei anderen Beschäftigten habe die Zahl bei 15,1 Tagen gelegen.