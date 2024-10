Düsseldorf, Köln und Münster Zahlreiche Demos in NRW zum Jahrestag des Hamas-Angriffs

Am Sonntag gibt es auch propalästinensische Demonstrationen, etwa in Köln und Münster. In Köln erwarten die Veranstalter an zwei Versammlungsorten 100 und 150 Teilnehmer. Für Münster hat die Polizei untersagt, dass die Parole „Vom Fluss bis zum Meer“ gerufen wird. Die Parole „From the river to the sea, Palestine will be free“ bezieht sich auf das Gebiet zwischen dem Fluss Jordan und dem Mittelmeer. Die islamistische Hamas versteht darunter, dass der Staat Israel verschwinden soll. Laut Bundesinnenministerium ist die Parole in Deutschland verboten, wenn sie als Kennzeichen der Hamas verwendet wird.