Zahl der Schockanrufe ist in NRW gestiegen „Hallo Mama, ich hatte einen Autounfall“

Der Schock fuhr einer 87 Jahre alten Frau aus Köln in alle Glieder, als eine völlig aufgelöst wirkende Frau am Telefon behauptete, sie habe gerade bei einem Unfall eine junge Mutter getötet und sei nun in Untersuchungshaft. Die Anruferin behauptete, die Enkelin der Seniorin zu sein. Die ältere Dame hinterfragte das nicht und versuchte alles genau zu verstehen, was die schluchzende Frau ihr erzählte. Die vermeintliche Verwandte übergab den Hörer an eine weitere Frau, die sich als Polizeikommissarin vorstellte und versprach, die Enkelin käme wieder frei – allerdings nur gegen eine Kaution in fünfstelliger Höhe.