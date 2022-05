Ausbildung von Pflegefachkräften : Wissenschaftlerinnen in Düsseldorf prüfen neue Pflegeausbildung

Wissenschaftlerinnen in Düsseldorf prüfen neue Pflegeausbildung

Wissenschaftlerinnen in Düsseldorf prüfen neue Pflegeausbildung (Symbolbild). Foto: dpa/Sven Hoppe

Wissenschaftlerinnen der Fliedner Fachhochschule in Düsseldorf untersuchen die Umsetzung der neuen generalistischen Ausbildung von Pflegefachkräften. Die Ergebnisse sollen Ende Februar 2023 vorliegen.

Im Auftrag des Bundesinstituts für Berufsbildung (BIBB) analysiere ein Team um die Pflegepädagogin Bärbel Wesselborg, welche Erfahrungen mit den neuen Rahmenplänen gemacht werden und wie sie sich in Lehrpläne für die Auszubildenden umsetzen lassen, erklärte die diakonische Hochschule am Mittwoch in Düsseldorf.