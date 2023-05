Auch auf Parkplätzen und Gehwegen NRW-Gastwirte setzen stärker auf Außengastronomie — das bringt Probleme

In Nordrhein-Westfalens Cafés und Restaurants stehen immer häufiger Tische vor der Tür, damit Gäste unter freiem Himmel essen und trinken können. Wie eine dpa-Umfrage unter Städten ergab, hat die Fläche für die Außengastronomie mancherorts stark zugenommen. Die für den Ausschank auf dem Bürgersteig oder anderem öffentlichen Gelände nötige Erlaubnis galt zum Beispiel in Hamm im Jahr 2023 auf 3027 Quadratmetern, das war fast doppelt so viel wie vor zehn Jahren (1749 Quadratmeter). Auch in Essen, Köln, Bonn, Herne und Aachen nahmen die Flächen zu. Andere Städte meldeten hingegen keine Vergrößerung oder hatten keine Daten dazu.