Vergleich zu 2020 : Weniger Menschen in NRW bekommen finanzielle Hilfe zur Pflege

Weniger Menschen in NRW bekommen finanzielle Hilfe zur Pflege

Die Zahl der Menschen, die in NRW finanzielle Hilfe zur Pflege erhalten, ist gesunken (Symbolbild). Foto: dpa/Oliver Berg

Düsseldorf Die Zahl der Menschen, die in NRW finanzielle Hilfe zur Pflege erhalten, ist im letzten Jahr leicht gesunken.

Wie das Statistische Landesamt IT.NRW am Donnerstag in Düsseldorf mitteilte, ging die Empfängerzahl dieser Sozialleistung im Vergleich zu 2020 um 2,4 Prozent auf 82.100 zurück. Pflegebedürftige haben Anspruch auf Hilfe zur Pflege, wenn der notwendige Pflegebedarf durch Leistungen der Pflegeversicherung nicht gedeckt wird oder die Angehörigen des Pflegebedürftigen die Kosten nicht übernehmen.

Über 70.500 Menschen erhielten zum Jahresende 2021 in NRW Hilfe zur Pflege in einer Einrichtung wie etwa einem Pflegeheim. Das Durchschnittsalter lag hier bei 80,3 Jahren. Die Zahl der Menschen, die Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen bezogen haben, lag bei knapp 11.600 Personen. Mit durchschnittlich 73 Jahren war dieser Personenkreis jünger als diejenigen mit Leistungsbezug in den Einrichtungen.