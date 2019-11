Lufthansa-Streik : Weitere Flugausfälle an NRW-Airports

Düsseldorf Tag 2 des Streiks des Kabinenpersonals der Lufthansa. Erneut fallen zahlreiche Flüge in Nordrhein-Westfalen aus. Immerhin: Unternehmen und Gewerkschaft wollen wieder miteinander reden.

Auch am zweiten Tag des Streiks bei der Lufthansa fallen an den Flughäfen in Nordrhein-Westfalen zahlreiche Flüge an den NRW-Airports aus. In Düsseldorf sind nach Angaben eines Flughafensprechers am Freitag alle Verbindungen von und nach Frankfurt sowie ein Großteil der Flüge zwischen der NRW-Landeshauptstadt und München gestrichen worden. In Köln/Bonn fallen die meisten der Flüge von und nach München aus. Auch der Flughafen Münster/Osnabrück ist erneut betroffen.