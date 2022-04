Im Gerhart-Hauptmann-Haus : Wanderausstellung über NSU-Morde in Düsseldorf zu sehen

Wanderausstellung über NSU-Morde in Düsseldorf zu sehen

Blumen liegen auf dem Gedenkstein bei der Gedenkfeier zum Todestag von NSU-Opfer Halit Yozgat. In Düsseldorf gibt es nun eine Wanderausstellung zu den NSU-Morden zu sehen (Archivbild). Foto: dpa/Swen Pförtner

Die Ausstellung fordert dazu auf, weiterhin genauer hinzusehen. Es seien auch nach dem Strafprozess viele Fragen offen.

Das Gerhart-Hauptmann-Haus in Düsseldorf zeigt vom 6. Mai bis 13. August die Wanderausstellung „4074 Tage - Tatorte der NSU-Morde“. Die Schau mit Fotografien und Texten von Gabriele Reckhard mache die zehn Tatorte sichtbar, an denen die rechtsextremistische Terrorgruppe „Nationalsozialistischer Untergrund“ (NSU) zehn Menschen ermordet hatte, heißt es in der Ankündigung. Für die Familien und Angehörigen der Opfer seien diese Orte jahrelang die einzige Gewissheit gewesen.