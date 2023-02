Düsseldorfer Wagenengel berichtet vom Zug „Mir wären auf der Kö fast drei Kleinkinder unter die Räder gekommen“

Die Sicherheitsbestimmungen bei karnevalistischen Großveranstaltungen in Nordrhein-Westfalen sind nach der Loveparade-Katastrophe im Jahr 2010 verschärft worden: So wurde die Zahl der benötigten Wagenengel erhöht, sie müssen zudem Warnwesten tragen, um gut erkennbar zu sein. Marcel Schimpe sagt: „Es ist letztlich am Montag nichts passiert, was ja gut ist. Aber das Ganze hat mich noch sehr beschäftigt, weil es in allen drei Fällen mit den Kindern wirklich knapp war.“