Reisestart ins Pfingstwochenende : Volle Züge und Bahnhöfe in NRW — Lage auf den Autobahnen nach Reisewelle entspannt

Düsseldorf Start ins Pfingstwochenende: Wie erwartet sind die Züge im NRW-Regionalverkehr heute sehr voll. Die Bahn warnt vor happigen Verspätungen. Die Mitnahme von Fahrrädern könne nicht garantiert werden. Auf den Autobahnen indes hat sich die Lage nach der großen Reisewelle am Freitag deutlich entspannt.

Für Ausflüge und Reisen haben am Pfingstsamstag sehr viele Menschen die Bahn genutzt. „Regionalzüge, insbesondere zu den touristischen Zielen, sind heute wie erwartet sehr stark nachgefragt“, sagte ein Sprecher der Deutschen Bahn am Nachmittag. Auch in Nordrhein-Westfalen seien die Regionalzüge sehr gut genutzt gewesen, erklärte er. Details nannte er nicht.

Zuvor hatten die Verkehrsverbünde in Nordrhein-Westfalen erklärt, dass wegen der vermutlich vielen Reisenden grundsätzlich von der Fahrradmitnahme insbesondere am Pfingstwochenende abgeraten werde. Die Deutsche Bahn NRW setzt nach einer gemeinsamen Mitteilung der NRW-Verkehrsunternehmen von Freitag zusätzlich 30 Fahrradlotsen ein, die sich an Bahnhöfen um Reisende mit Fahrrädern kümmern sollen.

Auf den Autobahnen in Nordrhein-Westfalen ist nach der großen Pfingst-Reisewelle am Freitagnachmittag die Verkehrslage deutlich entspannter. Die Online-Karte des Verkehrsministeriums zeigte am Samstag deutlich weniger Staubbereiche als am Freitag an. Laut einer Übersicht des WDR zur Verkehrslage summierten sich die Staus zu verschiedenen Tageszeiten am Samstag lediglich auf einen mittleren zweistelligen Wert - überwiegend zwischen 30 und 40 Kilometern. Am Freitagnachmittag waren es hingegen mehrere Hundert Kilometer Gesamtlänge auf den NRW-Autobahnen. Am Montag wird vom ADAC Nordrhein eine Rückreisewelle erwartet.