Verpuffung in Düsseldorf Verletzte bei Katastrophenschutzübung der Bundeswehr

Auf dem weitläufigen Bundeswehrgelände üben an diesem Freitag und am Wochenende bis zu 300 Einsatzkräfte für den Ernstfall. Geprobt werden sollte ein Szenario, bei dem es in einem militärischen Sicherheitsbereich auf dem Gelände der Bundeswehr zu einer Explosion kommt, die einen Brand verursacht – mit zahlreichen Verletzten und deren anschließenden Versorgung. Das kleine Gebäude, in dem es zu dem Vorfall kam, nutzt die Feuerwehr regelmäßig zu Übungszwecken. „Es steht leer, es gibt dort keine Leitungen und das Gebäude besteht aus Beton“, so Major Linke. „Es ist quasi ein Übungsraum.“