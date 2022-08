Energiepauschale in NRW : Steigende Kosten – Verbraucherzentrale befürchtet mehr Überschuldete

Düsseldorf Weil sie ihre Energierechnung nicht begleichen können, suchen immer mehr Menschen in NRW die Verbraucherberatungsstellen auf. Diese befürchten, dass Haushalte in eine Schuldenspirale geraten, da keine nachhaltige Unterstützung gegeben ist.

Die finanzielle Belastung durch die steigenden Energiepreise wird nach Einschätzung von Verbraucherschützern für viele Haushalte nur schwer zu stemmen sein. Bereits jetzt suchten immer mehr Menschen die Verbraucherberatungsstellen auf, weil sie ihre Energierechnung nicht begleichen könnten und Energiesperren drohten, erklärte Wolfgang Schuldzinski, Vorstand der Verbraucherzentrale NRW, am Mittwoch in Düsseldorf . „Wir befürchten, dass immer mehr Menschen in eine Schuldenspirale geraten.“

Für Bezieher von Sozialleistungen müsse zudem der Regelbedarf für Stromkosten laufend an die steigenden Preise angepasst werden, mahnte Schuldzinski. „Da die Preise in so vielen Bereichen steigen, sind Einsparungen an anderer Stelle für Empfänger von Sozialleistungen nahezu unmöglich.“ Das Geld reiche „hinten und vorne nicht“. Ohne nachhaltige Unterstützung würden künftig immer mehr Menschen von einer Energiesperre bedroht sein und in die Überschuldung abrutschen.