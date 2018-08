Düsseldorf und Essen: Schlichter sollen Tarifstreit der Unikliniken lösen

Entlastung für Pflegepersonal in Düsseldorf und Essen

Düsseldorf/Essen Im festgefahrenen Tarifkonflikt an den Unikliniken Düsseldorf und Essen sollen unabhängige Schlichter einen Lösungsvorschlag ausarbeiten. Die Gespräche sollen drei Tage dauern. Während dieser Zeit ruht der Streik.

Die Schlichter sollen in den nächsten Tagen benannt werden, teilte das NRW-Gesundheitsministerium am Dienstag mit. Die auf drei Tage angesetzte Schlichtung solle schnellstmöglich beginnen, erklärte die Uni-Klinik Düsseldorf. Das Verfahren sei „die Chance für eine gemeinsam getragene und faire Vereinbarung“ zur Entlastung des Pflegepersonals. Während der Gespräche würden die Streiks an den Kliniken ausgesetzt.