Kampfsportlerin schlägt zu : Unbekannter greift Frau in Düsseldorf an – die wehrt sich mit „Backpfeifen und Fausthieben“

Unbekannter greift Frau in Düsseldorf an – die wehrt sich mit „Backpfeifen und Fausthieben“

Düsseldorf Überfall in Düsseldorf: Ein Unbekannter begrapscht eine junge Frau im Hausflur. Doch sie wehrt sich, verprügelt ihn regelrecht. Jetzt suchen die Ermittler Zeugen, denn der Täter könnte relativ leicht zu erkennen sein.

Wie die Polizei berichtet, sei die junge Frau um kurz vor sechs Uhr morgens vom Feiern in der Altstadt nach Hause gekommen. Auf dem Weg habe sie mit ihrem Freund telefoniert. In der Charlottenstraße wollte sie noch etwas aus dem Ladenlokal ihrer Mutter abholen. Als sie im Hausflur eine Zwischentür öffnen wollte, spürte sie laut Polizei „Atem in ihrem Nacken“. Sie drehte sich um – ein unbekannter Mann stand hinter ihr. „Es muss wie in einem schlechten Film gewesen sein“, sagt ein Sprecher der Polizei.