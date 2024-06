Prozess in Düsseldorf Beteiligung an Umsturzplänen – mutmaßlicher Rechtsterrorist aus Heiligenhaus kündigt Aussage an

Ein mutmaßlicher Terrorist der rechten „Kaiserreichsgruppe“ will am Düsseldorfer Oberlandesgericht umfassend aussagen. Er werde auch alle Fragen des Gerichts beantworten - allerdings erst an diesem Mittwoch, sagte einer seiner beiden Verteidiger am Dienstag beim Prozessauftakt im Hochsicherheitstrakt des Düsseldorfer Oberlandesgerichts. Bislang hatte der 49-jährige Angeklagte aus Heiligenhaus bei Düsseldorf zu den Vorwürfen geschwiegen.