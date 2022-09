Umstrittener Polizeieinsatz in Bielefeld : Disziplinarverfahren gegen Beamten eingeleitet

Umstrittener Polizeieinsatz in Bielefeld

Ein umstrittener Polizeieinsatz in Bielefeld beschäftigt den NRW-Landtag (Symbolbild). Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Düsseldorf/Bielefeld Ein umstrittener Polizeieinsatz in Bielefeld beschäftigt den Innenausschuss des Landtags. Ein Streifenwagen hatte einen Motorroller ausgebremst, der daraufhin in das Heck des Wagens krachte.

Nach einem umstrittenen Polizeieinsatz in Bielefeld ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen einen Polizisten wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Das hat der Sprecher der Bielefelder Staatsanwaltschaft, Philipp Kalbertodt, am Dienstag auf dpa-Anfrage mitgeteilt. Dabei handele es sich um den Beamten, der als Fahrer eines Streifenwagens ein umstrittenes Bremsmanöver vorgenommen haben soll.