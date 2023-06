Trotz rückläufiger Gefangenenzahlen „Rotationsanstalten“ – NRW plant zwei neue Gefängnisse

Um ein in die Jahre gekommenes Gefängnis sanieren zu können, sollen die Strafgefangenen in eine der Rotationsanstalten umgesiedelt werden. Ist die Sanierung beendet, können die Häftlinge in ihr renoviertes Gefängnis zurückkehren und die Gefangenen des nächsten maroden Gefängnisses für die Dauer der Sanierung einziehen. Anders könnten die Maßnahmen nicht realisiert werden, hieß es.