Unternehmer aus Düsseldorf Trauer um Boot-Mitgründer Herbert Dahm

Herbert Dahm gründete in seiner Karriere zahlreiche Unternehmen. Es begann mit dem Verkauf von Unterhaltungselektronik, es folgten unter anderem eine Werbeagentur und ein Messebaubetrieb. Seine große Leidenschaft war, so die Angehörigen, die „Yachtwerft Jongert“. Über das Unternehmen im niederländischen Medemblik konzipierte und verkaufte Dahm mehr als 150 Yachten. Der Geschäftsmann war aber auch selbst Segler und nahm an Regatten teil.