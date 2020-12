Weihnachten in der Corona-Pandemie : Wie sage ich der Oma, dass ich nicht komme?

Düsseldorf Die Eltern freuen sich trotz Corona aufs Weihnachtsfest, aber man selbst möchte lieber nichts riskieren. Familientherapeutin Lineke Visser gibt Tipps, wie man diese Botschaft möglichst schonend mitteilt.

Weihnachten ist die große Ausnahme im Teil-Lockdown. Wir dürfen uns treffen, schließlich soll niemand allein sein an Heiligabend. Aber viele haben ein ungutes Gefühl. Es geht eben nicht nur darum, was erlaubt ist, sondern vor allem darum, was wir selbst verantworten können und wollen. Was, wenn ich die Oma anstecke?