Starker Anstieg nach Corona-Jahren Vermehrt Taschendiebstähle in NRW – viele junge Täter überführt

Laut Antwort der Landesregierung auf eine Kleine Anfrage der AfD gab es seit fünf Jahren nicht mehr so viele Taschendiebstähle wie 2022, am wenigsten zählte man 2021 (25.577 Anzeigen). Laut der Statistik für 2022 wurden bei den rund 37.000 Taten nur 1633 Verdächtige identifiziert. Darunter waren 63 Kinder, 249 Jugendliche und 184 Heranwachsende (also unter 21 Jahren). 1137 Verdächtige waren erwachsen. Gut zwei Drittel der Täter waren demnach männlich.