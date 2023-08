„Hey, Demokratie!“ Tage der offenen Tür in NRW-Regierungsgebäuden und im Landtag

Düsseldorf · Wo und wie häufig tagt die Landesregierung? Wie groß ist der Plenarsaal des Landtages? An Tagen der offenen Tür können sich Interessierte selbst einen Eindruck verschaffen. Am Wochenende stehen in Düsseldorf nicht nur Führungen auf dem Programm.

21.08.2023, 07:49 Uhr

Die Staatskanzlei in Düsseldorf, Sitz des Ministerpräsidenten von Nordrhein-Westfalen. Foto: dpa/Oliver Berg

Die Landesregierung und der Landtag laden am kommenden Wochenende in Düsseldorf unter dem Motto „Hey, Demokratie!“ zu Informationsangeboten und Besichtigungen ein. Interessierte können sich online für Führungen durch die Staatskanzlei und verschiedene Ministerien anmelden, teilte die Staatskanzlei im Vorfeld mit. So könne unter anderem der neu gestaltete Kabinettssaal, in dem Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) jede Woche mit den Ministerinnen und Ministern berate, bei den Führungen besichtigt werden. Auch im Landtag sind Führungen für Interessierte geplant, wie ein Sprecher erklärte. Dafür seien keine Voranmeldungen erforderlich. Es gebe Führungen durch Ausschussräume und Blicke in den Plenarsaal. Zwischen dem Parlamentsgebäude und dem Haus der Geschichte böten verschiedene Stände Informationen an. Zudem könnten Einsatzfahrzeuge von Polizei und Rettungsdienst aus nächster Nähe besichtigt werden. Auf dem Programm der Tage der offenen Tür am 26. und 27. August stünden unter anderem auch sportliche Aktivitäten unter der Rheinkniebrücke. Zu den Mitmachangeboten gehörten etwa ein Laufparcours mit Zeitmessung und eine Slackline. Sportlerinnen und Sportlern aus Nordrhein-Westfalen wie die Tischtennisspieler Timo Boll, Valentin Baus und Nina Mittelham würden zu Besuchen erwartet.

(toc/dpa)