Kampf gegen Porno-Portale „Werden einen effektiven Jugendschutz durchsetzen“

Der juristische Streit über die Verbreitung pornografischer Internetangebote aus dem Ausland und den Jugendschutz in Deutschland dürfte sich noch länger hinziehen. Im Hauptsacheverfahren am Verwaltungsgericht Düsseldorf machte die Vorsitzende Richterin Maria Appelhoff-Klante am Dienstag deutlich, dass sie wegen vieler offener Fragen beim EU-Recht eine Berufung am Oberverwaltungsgericht zulassen werde, „egal in welche Richtung die Kammer entscheiden wird“. Ein Urteil fällten die Richter in Düsseldorf zunächst nicht.