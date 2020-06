Preisabsprachen unter Brauereien : Streit um „Corona-Rabatt“ bremst Prozess um Bierkartell

Düsseldorf Die ursprünglich für Mittwoch erwartete Entscheidung des Kartellsenats wurde um eine Woche vertagt. Das Gericht hatte den Kölsch Brauereien Früh, Gaffel und Erzquell eine Reduzierung der Bußgelder in Aussicht gestellt.

Das Gericht hatte den Kölsch Brauereien Früh, Gaffel und Erzquell am ersten Verhandlungstag eine Reduzierung der Bußgelder um mehr als 80 Prozent in Aussicht gestellt. Hatte das Bundeskartellamt etwa gegen Früh ein Bußgeld von 3,4 Millionen Euro verhängt, so stellte das Gericht eine Summe zwischen 285 000 und 570 000 Euro in Aussicht und signalisierte gleichzeitig die Bereitschaft, wegen der dramatischen Auswirkungen der Covid-19-Pandemie darauf noch einmal einen „Corona-Rabatt“ von bis zu 25 Prozent einzuräumen.