Streik an Unikliniken in NRW : Landesregierung will Hochschulgesetz ändern

Landesregierung will Hochschulgesetz ändern

Streik an Unikliniken in NRW

In Köln demonstrieren Pflegekräfte für bessere Arbeitsbedingungen. Die NRW-Landesregierung will nun das Hochschulgesetz ändern. Foto: dpa/Thomas Banneyer

Düsseldorf Es zeichnet sich eine Lösung im langwierigen Streit um die Arbeitsbedingungen an den Unikliniken ab. Das Kabinett bringt die notwendige Änderung des Hochschulgesetzes auf den Weg. Damit sollen direkte Tarifverhandlungen möglich werden.

Die nordrhein-westfälische Landesregierung will den Weg frei machen für einen Tarifvertrag Entlastung für die Beschäftigten der Universitätskliniken. Dazu muss das Hochschulgesetz in Nordrhein-Westfalen geändert werden. Wie die Ministerien für Kultur und Wissenschaft sowie Gesundheit am Donnerstag mitteilten, hat das Landeskabinett dazu eine Formulierungshilfe beschlossen und stellt diese den Landtagsfraktionen zur parlamentarischen Beratung zur Verfügung.