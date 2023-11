Miniatur-Ausstellung in Düsseldorf St. Martinszug aus Playmobilfiguren zieht durch den Landtag

Ein St. Martinszug aus Playmobilfiguren ist von Sonntag an im Landtag Nordrhein-Westfalen in Düsseldorf zu sehen. Der heilige Martin auf einem Pferd und zahlreiche Kinder mit leuchtenden Laternen stehen im Miniaturformat in der Bürgerhalle des Landtags. Joachim Bobert aus Wegberg hat die Ausstellung zusammengetragen. Dazu werden die Geschichte des heiligen Martins und die Martinstradition im Rheinland erläutert, wie Landtagspräsident André Kuper am Freitag mitteilte.