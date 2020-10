40-jähriger Häftling erschossen : Sondersitzung im Landtag nach Geiselnahme in JVA Münster

Düsseldorf Ein 40 Jahre alter Häftling hatte vergangene Woche eine Bedienstete der JVA Münster als Geisel genommen. Nach den tödlichen Schüssen eines SEK-Beamten befasst sich am Freitag der Landtag mit dem Vorfall.

Nach tödlichen Schüssen der Polizei bei einer Geiselnahme in der JVA Münster soll die Landesregierung den Rechtsausschuss des Landtags am Freitag in einer Sondersitzung informieren. Das teilte das Parlament am Donnerstag mit. Ein 40 Jahre alter Häftling hatte vergangene Woche eine Bedienstete der JVA als Geisel genommen und mit einer selbst gebastelten Stichwaffe bedroht. Ein Spezialeinsatzkommando (SEK) der Polizei erschoss den Mann. Er wäre im November freigekommen.