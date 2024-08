Über 1000 Megawatt in der ersten Jahreshälfte Solar-Aufschwung in NRW hält an

In Nordrhein-Westfalen sind in der ersten Jahreshälfte rund 106.000 Photovoltaikanlagen mit einer Gesamtleistung von 1.059 Megawatt neu in Betrieb gegangen. Damit setze sich der dynamische Solar-Ausbau im bevölkerungsreichsten Bundesland in etwa auf dem Niveau des Vorjahreszeitraums fort, teilte der Landesverband Erneuerbare Energien (LEE) in Düsseldorf mit.