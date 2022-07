Hohe Inzidenzen und Selbsttests : Schulleitungsverein blickt mit Sorgen auf Unterrichtsbeginn in NRW

Der Schulleitungsverein in NRW blickt mit Sorge auf den Schulbeginn in knapp zwei Wochen (Symbolbild). Foto: dpa/Peter Kneffel

Düsseldorf Mit Sorge blickt der Schulleitungsverein auf den Unterrichtsbeginn in NRW in knapp zwei Wochen. Die noch immer hohen Inzidenzen sind dabei ein Grund zur Sorge.

Der Schulleitungsverein NRW sieht mit Sorgen auf den Unterrichtsbeginn in Nordrhein-Westfalen in rund zwei Wochen. Die Landesvorsitzende des Vereins, Antonietta Zeoli, sagte am Freitag im WDR 5-„Morgenecho“, viele Lehrer befürchteten, sich mit dem Coronavirus anzustecken und dann nicht mehr für den Unterricht zur Verfügung zu stehen. Die neue Schulministerin Dorothee Feller (CDU) hatte empfohlen, im neuen Schuljahr ab 10. August freiwillig in den Klassen und sonstigen Innenräumen Corona-Schutzmasken zu tragen, es gebe aber keine Pflicht.